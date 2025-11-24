«Переломный момент» для Украины: как страна ЕС бросила вызов Брюсселю

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан видит в мирном плане США «выход из тупика» и «переломный момент» для Украины. Как сообщает «Царьград», политик бросил вызов Евросоюзу, потребовав от Брюсселя больше не давать денег Киеву на украинский конфликт.

Орбан обратился с этим требованием к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Премьер пригрозил блокировать любую помощь по линии ЕС Украине, если та не подчинится.

При этом политик, скорее всего, понимает, что шансов на это немного — до тех пор, пока Киев настроен на конфликт. В соцсетях он отметил, что отказ от продолжения боевых действий потребовал бы от воинственно настроенных лидеров ЕС признать, что за последние 3,5 года они тратили «с таким трудом заработанные деньги европейцев на войну, которую невозможно выиграть на поле боя».

«Если европейские лидеры, выступающие за войну, продолжат поставлять деньги и оружие на Украину без поддержки Соединенных Штатов, то они проложат путь к европейско-российскому конфликту», — подчеркнул Орбан.

Сам Орбан считается близким к президенту США Дональду Трампу человеком. Вероятно, он знает, что тот надолго потеряет интерес к украинскому конфликту, если его план отвергнут — тогда странам ЕС придется выкручиваться преимущественно самим, к чему они не готовы.

Швеция сделала резонансное заявление о России

Фактически венгерский премьер-министр стал фактором раскола ЕС и бросил серьезный вызов Брюсселю. Сейчас он уверен, что перед руководством Европы осталось два пути: признать свои ошибки в отношении России или начать с ней войну, а последнее обернется «трагическими последствиями». По словам Орбана, Будапешт выберет «путь мира».