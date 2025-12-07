Япония стала новым центром секс-туризма

Японские власти выступили за ужесточение наказания за покупку интимных услуг. По данным издания VnExpress International, депутат нижней палаты парламента Ринтаро Огата попросил премьер-министра Санаэ Такаити ввести штрафы для клиентов квартала красных фонарей. В стране до сих пор действует закон о борьбе с проституцией, принятый в 1956 году. Он предусматривает наказание для женщин, предлагающих сексуальные услуги, но не для мужчин, которые за них платят. Об этом сообщает Lenta.ru.

В последние годы в Японии наступил настоящий расцвет секс-туризма. Только за первые девять месяцев 2025 года страну посетили более 32 млн иностранцев. Слабая валюта, визовые послабления, увеличение числа авиарейсов сделали страну Восходящего солнца гораздо более доступной. Затяжной экономический кризис и падение уровня жизни все чаще заставляют японскую молодежь искать работу в теневом секторе экономики.

«Меня шокировало, что в Японии легализована проституция, и на главных туристических улицах вечерами стоят девочки в костюмах школьниц-«анимешниц», которые зазывают в клуб на продолжение. Много клубов, где на афишах изображены парни и девушки с подписью: Sale или Best price», — поделилась с Lenta.ru одна из российских туристок.

Одним из центров интим-услуг стал квартал Токио — Кабуки-тё. Именно здесь сосредоточены известные бары, полулегальные хост-клубы, лав-отели для быстрых свиданий и залы игровых автоматов, где можно проиграть целое состояние. Из-за атмосферы порока и человеческой жадности местные окрестили Кабуки-тё «лабиринтом страстных желаний».

В последнее время в «желтых» англоязычных изданиях все чаще выходят публикации, посвященные ночной жизни Токио. Международные СМИ стали открыто называть Японию «новой страной секс-туризма», что вызвало гнев в правительстве государства.

