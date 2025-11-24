Киргизский вице-премьер Эдиль Байсалов заявил, что Киргизия - часть русского мира, а ее жители думают на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

Байсалов выступил на церемонии запуска киргизско-российского телеканала «Номад ТВ». Он подчеркнул, что «очень счастлив быть частью русского мира».

«Кому-то это может нравиться, кому-то это может не нравиться, но сегодня Кыргызстан - это часть русского мира. Мы все потребляем информацию на русском языке, мы думаем на русском языке, мы воспитаны русской литературой», - заявил вице-премьер страны.

Он добавил, что в то же время в Москве никто не ставит под сомнение независимость Киргизии. Байсалов подчеркнул, что был свидетелем уважительного отношения российских властей.

«Они полностью уважают наш суверенитет и независимость, но действительно болеют за нас, как и должны переживать наши друзья», - заключил он.

Ранее в Киргизии приняли пакет законов, касающихся государственного языка. Из документов следует, что депутатами парламента, руководителями органов исполнительной власти, судьями, прокурорами и следователями в стране смогут быть только граждане, владеющие киргизским языком на необходимом уровне.

Кроме того, законы установили общий объем теле- и радиовещания на госязыке на уровне как минимум в 60 процентов. Киргизский стал основным языком обучения во всех дошкольных, школьных и высших учебных заведениях страны. За русским языком в Киргизии по-прежнему закреплен статус официального.