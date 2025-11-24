Встречу США и Украины в Женеве описали словами «предварительный шаг»

Встреча делегаций США и Украины, которая прошла 23 ноября в Женеве, стала лишь предварительным шагом к новым контактом между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист, руководитель агентства «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.

«Встреча в Женеве — лишь предварительный шаг перед разговором Трампа и Зеленского», — заметил он.

По мнению эксперта, именно разговор президентов США и Украины раскроет наиболее точные детали мирного соглашения.

При этом в настоящий момент Украина пытается максимально полно донести до американской стороны свою позицию, избегая прямой конфронтации с американским лидером. Владимир Зеленский, по словам американиста, действует очень осторожно и опирается в первую очередь на поддержку европейских союзников.

