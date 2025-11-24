Украинцы рассказали, почему массово бегут из страны

Молодые украинцы заявили о том, что не верят в победу своей страны в конфликте с Россией, не хотят быть мобилизованными и умереть на фронте. Их слова приводит «Царьград».

По словам молодых людей, которые покинули территорию Украины, один из главных страхов для них — оказаться в рядах вооруженных сил своей страны, так как возраст мобилизации может быть понижен.

«Было чувство радости, что я смог уехать из своей страны», — отметил один из украинцев.

Еще один опрошенный отметил, что считает Россию сильнее Украины.

«Мы просто умираем. И сражаться — значит лишь погибать», — подчеркнул он.

Напомним, что в конце августа на Украине вступило в силу постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет выезд из страны, несмотря на действующее военное положение. В сентябре страны ЕС выдали украинцам более 79 тысяч новых решений о временной защите. Этот месячный показатель оказался самым высоким за два года.

В США объяснили отказ Уиткоффа от встречи с Зеленским в Турции

Значительный рост числа украинских беженцев был зафиксирован в Германии и Польше. И канцлер Германии Фридрих Мерц высказался за то, чтобы молодые люди на Украине вместо выезда на немецкую территорию «несли службу в своей стране».