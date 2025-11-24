В Британии сравнили планы ЕС и США по урегулированию на Украине

План Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине частично отвечает требованиям РФ и во многом схож с американской версией документа, но есть и некоторые различия. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, в европейском плане содержатся такие уступки, как ограничение численности ВСУ и обязательное проведение выборов президента на Украине. Кроме того, как и США, ЕС после завершения конфликта предлагает принять Россию в «Большую семерку», которая вновь станет «Большой восьмеркой».

Однако ключевым различием позиций Евросоюза и Соединенных Штатов по мирному урегулированию является вопрос вступления Украины в НАТО. Вашингтон предлагает блокировать ее интеграцию в альянс, тем временем Брюссель не исключает такой возможности, заявляя, что это решение должно быть принято на основе консенсуса внутри альянса.

Другим расхождением стал территориальный вопрос. Американский план предусматривает передачу Донбасса России и официальное признание российского статуса Крыма, а также заморозку линий фронта в Херсонской и Запорожской областях. В ЕС считают, что переговоры о территориальных обменах должны начинаться с «линии соприкосновения», чтобы сократить площадь территорий, на которые может претендовать РФ.

До этого издание The Washington Post сообщило, что лидеры ЕС подготовили свой ответ плану США по урегулированию конфликта на Украине, который в том числе предлагает решать территориальные споры после прекращения огня.