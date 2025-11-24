На Западе забили тревогу из-за угрозы завершения самого долгого мира в истории

Одно из величайших достижений истории — самый длинный период мира между великими державами — находится под угрозой. Об этом в статье для Foreign Affairs (FA) заявили профессор Гарвардского университета Грэм Эллисон и бывший заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джеймс А. Виннефельд-младший.

«Последние восемь десятилетий стали самым продолжительным периодом без войн между великими державами со времен Римской империи. Эта аномальная эпоха длительного мира наступила после двух катастрофических войн, каждая из которых была настолько разрушительнее предыдущих конфликтов, что историки сочли необходимым создать совершенно новую категорию для их описания: мировые войны», — написали они.

Авторы отмечают, что отсутствие войн между великими державами с 1945 года не было случайностью — в этом есть немалая доля благодати и удачи. По словам экспертов, чтобы обеспечить сохранение этого долгого мира, американским лидерам и гражданам необходимо осознать, насколько это было выдающимся достижением, а также понять, насколько он хрупок, и начать серьезную дискуссию о том, что потребуется для его сохранения для следующего поколения.

Ранее стало известно, что большинство американцев выступают против начала войны. Согласно данным опроса, 70 процентов респондентов против «принятия США военных мер в Венесуэле».