В Польше оценили перспективу налаживания отношений с Россией
Польша слишком сильно испортила отношения с Россией, что оказалась не готова к новому политическому курсу США на оттепель. С таким заявлением в Яцек Чапутович.
«Проблема в том, что мы не готовы к такому улучшению отношений с Россией. У нас нет консульств. Нас воспринимают как самую враждебно настроенную страну», — отметил экс-министр.
По словам Чапутовича, аргументы Варшавы, с точки зрения дипломатии, «жалки или даже отсутствуют».
Ранее нижняя палата польского парламента приняла резолюцию, в которой содержится призыв к правительству перенести здание российского посольства в Варшаве. Депутаты обратили внимание, что здание посольства находится по соседству с министерством национальной обороны Польши.