В Польше оценили перспективу налаживания отношений с Россией

Польша слишком сильно испортила отношения с Россией, что оказалась не готова к новому политическому курсу США на оттепель. С таким заявлением в Яцек Чапутович.

«Проблема в том, что мы не готовы к такому улучшению отношений с Россией. У нас нет консульств. Нас воспринимают как самую враждебно настроенную страну», — отметил экс-министр.

По словам Чапутовича, аргументы Варшавы, с точки зрения дипломатии, «жалки или даже отсутствуют».

Ранее нижняя палата польского парламента приняла резолюцию, в которой содержится призыв к правительству перенести здание российского посольства в Варшаве. Депутаты обратили внимание, что здание посольства находится по соседству с министерством национальной обороны Польши.