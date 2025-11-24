Что происходит в мире сегодня: перехват военного корабля РФ и взрыв в Баку

В Баку произошел взрыв в одном из офисов бизнес-центра, а в Эфиопии проснулся спавший более десяти тысяч лет вулкан. При этом в Великобритании заявили о перехвате российского военного корабля, а на Украине готовится дело против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Что происходит в мире 24 ноября, разбирался «Рамблер».

Взрыв в Баку

В результате взрыва в одном из офисов бизнес-центра AFEN Mall в Баку пострадали пять человек, один из них получил термический ожог. По предварительным данным, взорвался газ, пишет издание Haqqin.az.

По информации издания, офис получил значительные повреждения. Владелец объекта Абульфат Алиев отметил, что причиной произошедшего стали проблемы с газовой магистральной линией.

«Тракторы, работающие здесь, повредили эту линию. Потом сказали, что ее заделали. Видимо, плохо заделали, и газ просочился в здание. В подвале накопился, и утром, когда работник включил свет, произошел взрыв», - пояснил он.

Перехват российского корвета

Британский патрульный корабль в рамках взаимодействия с союзниками по НАТО перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер, проследив за ними через Ла-Манш. За два года число российских кораблей у британских берегов увеличилось на 30%, со ссылкой на Минобороны страны пишет Independent.

В свою очередь российское посольство в Лондоне обвинило британское правительство в «разжигании милитаристской истерии», подчеркнув, что Москва не заинтересована в подрыве безопасности Великобритании, отмечается в статье.

Петиция против закрытия Российского центра науки и культуры в Молдавии

В Молдавии Координационный совет российских соотечественников запустил в своем Telegram-канале петицию против закрытия Российского центра науки и культуры в Кишиневе.

«Помимо сбора подписей запускаем и электронную петицию в защиту Русского дома в Кишиневе», - говорится в сообщении.

Дело против главы САП на Украине

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине поручил подконтрольным силовикам подготовить дело в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

Трамп оценил переговоры по Украине одной фразой

По информации медиа, после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о выявлении коррупционной схемы, в которой оказались замешаны люди из окружения руководства страны, Зеленский позвал на встречу руководителей антикоррупционных ведомств, но «разговор не пошел».

«А Ермак поставил задачу подконтрольным силовикам готовить подозрение руководителю САП Александру Клименко», - отмечается в статье.

Извержение вулкана в Эфиопии

На северо-востоке Эфиопии произошло извержение вулкана Хейли-Губби, который «спал» более десяти тысяч лет. Об этом говорится в сообщении на сайте VolcanoDiscovery.

Согласно спутниковым данным, извержение вулкана, который является частью горного хребта в регионе Афар, сопровождалось выбросом мощного столба пепла, поднявшегося на высоту около 10-15 км.