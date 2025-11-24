Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Владимир Зеленский не мог быть «невинной овечкой» среди коррупционеров в его правительстве. Комментарий Макговерна опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Экс-аналитик ЦРУ заявил, что из-за коррупции и неудач ВСУ на поле боя позиции Зеленского серьезно ослабли. По мнению Макговерна, ближайшие друзья Зеленского оказались «кучкой клептоманов».

«Не верится, что все вокруг Зеленского были бы виновны во всевозможной коррупции, а Зеленский был бы «невинной овечкой», совершенно ничего не знающей обо всем этом», - подчеркнул Макговерн.

Ранее антикоррупционные органы Украины раскрыли хищение из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что заговор с целью хищения в энергетическом секторе был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский.

Как сообщали украинские СМИ, Миндич был предупрежден об обвинениях и покинул Украину за несколько часов до обысков в его доме. При этом с июля в офисе Зеленского начали делать вид, что Миндича «не существует». После обысков у него сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) начали получать угрозы.