Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине «происходит что-то хорошее». Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Возможно ли, что в мирных переговорах между Россией и Украиной наметился большой прогресс? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, происходит что-то хорошее», — написал он.

Ранее издание «РБК-Украина» со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных Киеву пунктов мирного плана Вашингтона.

В России заявили о кинувшем Украину Западе

До этого стало известно о подготовке администрацией президента США мирного плана из 28 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, который разрабатывался на основе консультаций с Москвой.