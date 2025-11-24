Координатор левой партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар заявил, что партия выдвинет вотум недоверия правительству, если оно попытается принять законопроект о государственном бюджете на 2026 год в обход парламента. Об этом сообщает BFM TV.

В понедельник, 24 ноября, Сенат Франции начал рассмотрение государственного бюджета в Комитете по финансам, начиная с первоначального проекта правительства, который был решительно отвергнут Национальной ассамблеей. Финальное голосование должно состояться 15 декабря.

«Если правительство попытается протащить свой бюджет силой, <…>, то мы, очевидно, подадим вотум недоверия», - заявил Бомпар.

По его словам, «Непокоренная Франция» опасается, что в течение 16 месяцев (до следующих президентских выборов) «ничего не будет сделано» из-за политической нестабильности, поэтому Франции необходима отставка президента Эммануэля Макрона и досрочные президентские выборы.

В рамках нового проекта бюджета шкала подоходного налога и ставка социального взноса во Франции не будут повышены с учётом инфляции. Это значит, что некоторые семьи начнут платить налог впервые, а другие будут платить больше, хотя их доход на самом деле почти не изменился. Правительство рассчитывает получить от этих мер 2,2 миллиарда евро.