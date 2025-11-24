Европа хочет сорвать мирный план по решению украинского конфликта и добиться того, чтобы он продолжился. Такое мнение выразило издание Responsible Statecraft (RS).

«Европейские лидеры публично поддерживают попытки [президента США Дональда] Трампа, одновременно саботируя любую инициативу, которая не предполагает капитуляции России», — говорится в сообщении.

RS подчеркнуло, что считает нереалистичными европейские планы, предполагающие, что Москва признает поражение.