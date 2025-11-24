Американцам не понравилась идея воевать с Венесуэлой

Большинство американцев выступают против начала войны США с Венесулой. Об этом со ссылкой на данные опроса, проведенного телеканалом CBS и социологической службы YouGov, пишет газета The Hill.

70 процентов респондентов заявили, что они против «принятия США военных мер в Венесуэле», в то время как 30 процентов поддержали сценарий силового вмешательства.

Издание уточняет, что исследование проводилось с 19 по 21 ноября, в нем приняли участие 2489 человек.

Ранее источники агентства Reuters в Белом доме сообщили, что Штаты готовятся в ближайшие дни перейти к новой фазе операций против Венесуэлы.