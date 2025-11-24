Европейская страна отказалась признавать изменение границ Украины
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Стокгольм никогда не признает изменение границ Украины и новые регионы в составе России. Ее слова приводит газета The Guardian.
Она акцентировала, что Швеция не признает вхождение Крыма в состав России или «любой другой части территории Украины». Глава МИД заявила, что «не намерена вознаграждать агрессию».
До этого Reuters со ссылкой на источники писал, что президент Украины Владимир Зеленский во время возможного визита в США на этой неделе намерен обсудить наиболее чувствительные вопросы предлагаемого мирного плана и в первую очередь — территориальный вопрос.