Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© GRAEME SLOAN/EPA/TACC

«Зеленский загнан в угол»

Украина столкнулась с тройной угрозой на фоне растущих потерь, коррупционного скандала и мирного плана, который равнозначен капитуляции, пишет британская газета The Telegraph. Газета побеседовала с солдатом ВСУ, который считает, что из более чем тысячи новобранцев в его учебном лагере он единственный, кто пришел туда добровольно. Подавляющее большинство из них - старые или нездоровые мобилизованные, насильно набранные с улиц, чтобы заткнуть растущие бреши на линии фронта. Как отмечает The Telegraph, казалось, что моральный дух мобилизованных не может упасть еще сильнее, но на фоне коррупционного скандала, затронувшего Владимира Зеленского, он «пробил новое дно».

Семь правительственных чиновников, включая близких соратников Зеленского, находятся под следствием по подозрению в хищении ста миллионов долларов из энергетического сектора. Среди них - Тимур Миндич, бывший деловой партнер Зеленского, бежавший за границу после того, как ему сообщили об ордере на арест. В стране, границы которой усиленно охраняются, чтобы не допустить побега уклонистов, это выглядит «не очень хорошо». Как и золотой унитаз в квартире Миндича и жалобы коррупционеров на слишком тяжелые сумки с деньгами. В четверг появились новости, что США пытаются силой заставить Зеленского заключить «одностороннее мирное соглашение». Вдобавок к предупреждениям, что ВСУ со дня на день потеряют Красноармейск, Зеленский переживает «свою худшую неделю с начала 2022 года».

Новый истребитель Су-30СМ2 уничтожил американскую систему Patriot

ВС РФ успешно применили новейший истребитель Су-30СМ2 для нанесения удара по американскому зенитно-ракетному комплексу большой дальности MIM-104 Patriot, поставленному ВСУ. Как пишет Military Watch Magazine со ссылкой на «Ростех», самолеты этого типа подтвердили свою эффективность в ходе СВО, на их счету сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, включая комплексы Patriot». В статье отмечается, что Су-30СМ2 - первый в мире многоцелевой истребитель, уничтоживший западную систему ПВО большой дальности.

Системы Patriot начали поступать ВСУ в апреле 2023 года. Первыми тремя странами, предоставившими их, были США, Германия и Нидерланды. В то время эксперты широко поднимали вопросы по поводу способности ВСУ освоить эти системы, требовавшие годового обучения персонала. Кадры с беспилотника впервые подтвердили успешный удар по системе Patriot 23 февраля 2024 года. Способности российских истребителей бороться с современными системами ПВО большой дальности вдобавок к широкому арсеналу баллистических ракет ускоряют разрушение украинской сети ПВО, подчеркивает Military Watch Magazine.

«План Трампа похож на заявление о разводе с Европой»

Президент США Дональд Трамп не только исключил европейцев из своего мирного плана для Украины - содержание этого документа «прямо противоречит интересам их безопасности», пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. По мнению европейских дипломатов, суверенная Украина была бы невозможна в случае реализации плана. Они используют термины вроде «полного подчинения» или «капитуляции», описывая инициативу Трампа. По версии газеты, план потакает деловым инстинктам Трампа. Учитывая, кто его разработал, это неудивительно. Стив Уиткофф, давний друг и деловой партнер Трампа, участвовал в переговорах со стороны США.

Согласно плану, огромные средства будут направлены на инвестиции для Украины, в том числе в проекты, реализуемые под руководством США. Предполагается, что ЕС внесет сто миллиардов долларов. Половина всей прибыли от этих сделок, как говорится в документе, затем поступит в Америку. С точки зрения Европы это неприемлемо. Один дипломат задался вопросом, почему европейцы должны платить США за восстановление Украины. План Трампа равносилен своего рода заявлению о разводе с Европой: Трамп действует, не обращая никакого внимания на Европу. Трамп хочет, чтобы план был одобрен Киевом и европейцами не позднее Дня благодарения, 27 ноября. По словам брюссельского дипломата, европейцы столкнулись с крайне неудобным вопросом: «Что нанесет больше ущерба? Если мы подпишем план? Или если мы скажем США, что они могут засунуть его куда подальше?».

«Беспилотник С-70 был создан для борьбы с Западом»

Беспилотный ударный летательный аппарат С-70 «Охотник-Б», похоже, готов стать следующей крупной российской платформой, пишет The National Interest. Тяжёлый малозаметный дрон, разработанный российским производителем аэрокосмической техники «Сухой» совместно с компанией «МиГ», иногда называют «беспилотником шестого поколения».

На первый взгляд С-70 напоминает слегка уменьшенную версию бомбардировщиков B-2 Spirit или B-21 Raider. И это не совпадение, подчеркивает The National Interest. Как и американские самолеты-невидимки, российский дрон имеет конфигурацию «летающего крыла». Одна из основных концепций заключается в том, что С-70 будет действовать совместно с пилотируемым истребителем Су-57, выполняя функции «верного ведомого» - расширяя зону действия сенсоров, выполняя функцию приманки и оснащая дополнительным вооружением.

«Первые впечатления о России в 1999 году и после»

Автор турецкого издания dikGAZETE Эрдинч Джюндюбейоглу рассказал о своей жизни в Москве в конце 90-х. После квартиры площадью 200 квадратных метров, где жила его семья в Стамбуле, он снял небольшую двухкомнатную квартиру в Москве. Его удивило отсутствие в квартире гостиной и кроватей - оказалось, что спальня превращается к гостиную и обратно благодаря раскладному дивану. В глаза бросалась бедность населения, но при этом общество обладало высокой жизненной энергией и «сильной аурой».

Сегодня, в 2025 году, уровень жизни россиян далек от хаотичных дней 1990-х . Более того, можно с уверенностью сказать, что во многих областях россияне пишут историю тихого, но устойчивого процветания, подчеркнул автор статьи. В начале 2000-х годов в России появился новый политический лидер, и экономика быстро стабилизировалась. Доходы от нефти и газа сразу же вывели страну на новый уровень. С налоговыми реформами и переходом правительства к фискальной дисциплине начал формироваться профицит бюджета. В России впервые появился «средний класс». В стране построены новые жилые комплексы и здания, повсюду можно увидеть новейшие модели автомобилей. После пандемии и украинского кризиса в России сложилась новая экономическая модель: рост, основанный на внутреннем спросе и внутреннем производстве. В 2020-х годах в России начал формироваться «новый средний класс».