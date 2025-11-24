США перенесли крайний срок для подписания Украиной мирного плана, представленного президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщило Украинское независимое информационное агентство новостей (УНИАН) со ссылкой на газету The Economist.

По данным издания, дедлайн 27 ноября больше не считается обязательным. Кроме того, с повестки сняты вопросы о возможном прекращении военной помощи Украине, включая доступа к американской разведке.

На прошлой неделе Дональд Трамп установил крайний срок для принятия президентом Украины Владимиром Зеленским мирного плана, однако госсекретарь Марко Рубио заявил, что он может быть неокончательным.

Накануне в Женеве прошли переговоры с представителями США, Украины и Европы, на которых обсуждался план мира.

На Украине перечислили «красные линии» в переговорах

24 ноября агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что украинской делегации удалось скорректировать большинство неудобных для Киева пунктов документа.