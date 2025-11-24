В правительстве США возникли разногласия из-за Украины

Между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио возникли разногласия из-за мирного плана по Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает британский журнал The Economist.

Как стало известно изданию, Вэнс изначально ратовал за жесткий для украинской стороны план и даже позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы изложить условия. А министр армии Дэн Дрисколл, университетский друг второго человека в Белом доме, отправился в Киев и лично передал позицию США Зеленскому.

Рубио «изо всех сил пытался вернуть ситуацию в нужное русло, найдя соглашение с украинцами», также заявив, что был «совершенно не в курсе дела».

Глава Госдепа даже подчеркнул, что план разработали спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и его российский коллега Кирилл Дмитриев. Позднее дипломат на своей странице в Х все же подтвердил, что план разработали Соединенные Штаты.

Ранее источники Bloomberg в Белом доме рассказали, что администрация американского лидера Дональда Трампа давит на Киев ради скорейшего заключения мирного договора с Москвой.