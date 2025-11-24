Страна ЕС сделала заявление о мирном плане Трампа по Украине

План США по урегулированию ситуации на Украине является большим шагом в правильном направлении. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в соцсети X.

Он отметил, что многие говорят о том, что на данный момент это «самый реалистичный план» завершения украинского конфликта.

«Конечно, впереди ещё много работы, как и всегда, но это большой шаг в правильном направлении», — добавил Пеллегрини.

Также словацкий президент отметил важность достижения реального соглашения между РФ и Украиной при поддержке США, ЕС, НАТО и всех ключевых международных партнеров.

На Украине перечислили «красные линии» в переговорах

Ранее американские СМИ заявили о новом мирном плане, который США передали украинским властям. Согласно источникам Axios, он потребует от Украины значительных уступок, в том числе ограничения на численность ВСУ, отказ от территориальных претензий. Кроме того, он предполагает отмену санкций против России.

Накануне американские официальные лица встретились с представителями Украины в Женеве для обсуждения мирного урегулирования. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о «позитивном» настрое президента США Дональда Трампа, назвав мирный план «очень хорошим рабочим продуктом».