Главные заявления госсекретаря США Рубио: настрой Трампа и детали мирного плана

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с украинской делегацией в Женеве заявил о «позитивном» настрое президента США Дональда Трампа и назвал мирный план, по которому ведется работа, «очень хорошим рабочим продуктом». Главное из заявлений американского дипломата в материале «Рамблера».

Накануне американские официальные лица, включая министра армии Дэна Дрисколла, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, встретились с представителями Украины в Женеве для обсуждения мирного урегулирования. Украинскую делегацию возглавлял глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Стороны отметили прогресс в переговорах.

Основные пункты плана

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров в Женеве заявил о том, что план мирного урегулирования конфликта на Украине будет включать от 26 до 28 пунктов, пишет «Коммерсант».

«Мы прибыли сюда с одной целью, которая заключалась в том, чтобы взять 28 пунктов или 26 пунктов, в зависимости от версии [документа], и попытаться сократить число неурегулированных вопросов», — пояснил он, назвав консультации «самыми продуктивными» с начала работы.

Госсекретарь также заверил, что за прошедшие 10 месяцев США хорошо поняли приоритеты и красные линии каждой из сторон конфликта, пишет Sputnik Беларусь.

Рубио констатировал, что еще многое предстоит сделать, отказавшись озвучить конкретные пункты документа. Однако, по словам госсекретаря, план «создан на основе вклада всех заинтересованных сторон», отмечает «Российская газета».

Позиция сторон

При этом Марко Рубио подчеркнул, что администрация президента США уже получила данные о том, какие вопросы являются действительно важными для России, сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что за последние девять месяцев мы получили довольно существенное понимание некоторых вещей, которые действительно важны для них», — пояснил дипломат.

Он также отметил, что Россия имеет «право голоса» в разработке плана мирного урегулирования конфликта. По его словам, работа над планом продолжается, и при достижении соглашения с украинской стороной, необходимая информация будет передана Москве, пишет РБК.

Сроки согласования

Глава американского внешнеполитического ведомства также обратил внимание на то, что работа над соглашением идет уже почти три недели и этот процесс «в последние дни заметно ускорился». Его слова приводит РИА Новости.

«У нас задействованы самые разные специалисты на техническом уровне, которые работают над этим полноценно и постоянно. Даже когда мы встали из-за стола, осталось несколько технических пунктов, по которым мы ожидаем ответы или предложения в ближайшие 24 часа. Процесс продолжается», — пояснил Рубио на пресс-конференции по итогам переговоров.

Он также заметил, что президент США настроен позитивно.

«Дональд Трамп удовлетворен нашими отчетами об уровне достигнутого прогресса», — заверил Рубио.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что Москва получила план по мирному урегулированию конфликта и этот текст может лечь в основу мирного соглашения. При этом глава России обратил внимание на то, что российская сторона готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика в зоне боевых действий.

В свою очередь глава украинской делегации Андрей Ермак заверил, что работа над планом «будет продолжена». Он также отметил, что Украина «будет привлекать своих европейских друзей» для внесения изменений.