Новый «лучший друг» Трампа в Европе вылетел в Вашингтон

Новый «лучший друг» президента США Дональда Трампа президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони вылетели в Вашингтон. Об этом сообщает Le Temps со ссылкой на источник из окружения финского лидера.

Уточняется, что в августе этого года Стубб и Мелони уже приезжали в США, сопровождая украинского лидера Владимира Зеленского на его встрече с главой Белого дома.

По данным издания, после этого визита «общение между главами государств стало более теплым».

Стубб: Европе придётся начать переговоры с Россией

Ранее Стубб заявил, что на переговорах между США и Украиной в Женеве были сделаны шаги к достижению справедливого и прочного мира. Однако он отметил, что некоторые вопросы еще остаются нерешенными.