Глава МИД Венгрии призвал Украину принять мирный план Трампа

Мирный план президента США Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов, поможет положить конец конфликту на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети X.

«28-пунктный план мира — это важный шанс положить конец войне в Украине, и каждый европейский политик обязан полностью и безоговорочно поддержать этот план», — написал дипломат.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Как сообщило агентство Reuters, глава Европейского совета Антониу Кошта 24 ноября проведет неформальную встречу лидеров Европейского союза в столице Анголы Луанде для обсуждения темы урегулирования Украины.