Женщина очнулась в гробу за несколько минут до кремации
В Таиланде 65-летняя женщина чудом выжила, очнувшись в гробу за несколько минут до кремации, сообщает Bangkok Post.
Утром 23 ноября родственники привезли тело женщины в храм для подготовки к церемонии. Когда сотрудники открыли гроб, они заметили, что женщина шевелится и подает признаки жизни.
Настоятель храма незамедлительно распорядился доставить её в больницу, пообещав семье оплатить все расходы на лечение.
Врач подтвердил, что у пациентки не было признаков остановки сердца или дыхания. Причиной её состояния стала тяжелая гипогликемия — критически низкий уровень сахара в крови.
Женщине оказали необходимую помощь и оставили под медицинским наблюдением.