Женщина очнулась в гробу за несколько минут до кремации

В Таиланде 65-летняя женщина чудом выжила, очнувшись в гробу за несколько минут до кремации, сообщает Bangkok Post.

Утром 23 ноября родственники привезли тело женщины в храм для подготовки к церемонии. Когда сотрудники открыли гроб, они заметили, что женщина шевелится и подает признаки жизни.

Настоятель храма незамедлительно распорядился доставить её в больницу, пообещав семье оплатить все расходы на лечение.

Врач подтвердил, что у пациентки не было признаков остановки сердца или дыхания. Причиной её состояния стала тяжелая гипогликемия — критически низкий уровень сахара в крови.

Женщине оказали необходимую помощь и оставили под медицинским наблюдением.