Названы три сценария развития событий вокруг плана США по Украине

Существует как минимум три сценария развития событий вокруг мирного плана США по Украине. Такое мнение выразил обозреватель Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

Согласно первому сценарию Киев откажется принимать предложенный Вашингтоном план по достижению мира на Украине. В таком случае президент США Дональд Трамп прекратит помощь украинской стороне. При реализации второго сценария, описанного обозревателем FT, мирный план США станет основой переговоров. При этом Киев сможет внести существенные изменения в документ. Третий сценарий предполагает, что «многочисленные противоречия и неясности» в документе приведут к провалу и как следствие военный конфликт продолжится.

По мнению автора, президенту Украины Владимиру Зеленскому не выгодно соглашаться на представленный США план из-за территориальных уступок, однако в его интересах тянуть время для внесения изменений в документ. Рахман считает, что Киеву не следует участвовать в обсуждениях плана с целью его провала. По его словам, неудачное мирное урегулирование поставит под угрозу существование страны. В то же время, отметил обозреватель FT, боевые действия наносят Украине огромный ущерб.

О подготовке администрацией президента США Дональда Трампа мирного плана из 28 пунктов для урегулирования конфликта на Украине стало известно на прошлой неделе. Вашингтон разрабатывал его, консультируясь с Москвой. Киев не принимал участия в подготовке этих предложений, так же как и европейские союзники Украины.

Ранее стало известно, что украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных Киеву пунктов мирного плана. Однако достичь договоренностей по ряду пунктов украинская и американская делегации не смогли. Вывод украинских войск из Донбасса, которого требует план Трампа, стал «одним из самых спорных моментов».