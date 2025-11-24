Ермак опубликовал совместное заявление Украины и США

Делегаты Украины и США по итогам переговоров в Женеве подготовили обновлённый рамочный документ по миру. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Обе стороны сочли консультации крайне продуктивными. Обсуждение продемонстрировало существенный прогресс в согласовании позиций и определении чётких дальнейших шагов», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее в Белом доме сообщили, что США и Украина подготовили обновлённый и доработанный проект мирного соглашения.

В России отреагировали на изменения в мирном плане Трампа

Газета The New York Times писала, что рабочий американский мирный план изменился после переговоров с Киевом.