Власти ЕС назвали план «евротройки» по Украине устаревшим

Евросоюз (ЕС) не поддерживает выдвинутый Великобританией, Францией и Германией план мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в европейских властных структурах пишет журнал Politico.

По словам собеседника издания, власти ЕС забраковали план «евротройки» из 28 пунктов, потому что он «уже устарел».

Ранее депутат бундестага Армин Лашет заявил, что перед ЕС стоит задача не дать президенту США Дональду Трампу отвернуться от украинским партнеров. По его словам, такая вероятность вполне реальна, и поэтому Европа должна «сделать все возможное, чтобы добиться улучшений для Украины».