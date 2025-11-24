США дали понять Украине о желании скорейшего заключения мира

США дали понять Украине, что они хотят скорейшего заключения мирного договора с Россией. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, в частном порядке администрация президента США Дональда Трампа не рассматривала своей план по урегулированию конфликта как «непреложный». Он отметил, что украинцам «было сообщено, что есть некоторые возможности для переговоров».

«Тем не менее, Вашингтон также ясно дал понять, что они хотят скорейшего заключения соглашения, а угроза приостановления американской помощи крайне серьезна», — сказал источник.

Ранее стало известно, что Трамп не вникал в детали разработанного его администрацией мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. При этом общая атмосфера вокруг усилий по урегулированию в Белом доме описывается как хаотичная.