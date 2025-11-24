Предложение ЕС по урегулированию конфликта на Украине предусматривает капитуляцию России. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Ранее в СМИ появилась информация о новом мирном плане, разработанном США. Осведомленные источники заявили, что план, состоящий из 28 пунктов, можно разделить на четыре основных блока, включающие в том числе и гарантии безопасности для России.

23 ноября газета The Telegraph опубликовала встречный план ЕС по урегулированию ситуации, в котором подчеркивается, что на Вооруженные силы Украины и оборонную промышленность страны не накладывается никаких ограничений, страна может вступить в НАТО и на ее территории может быть размещен иностранный контингент.

Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

По мнению профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, европейский план урегулирования конфликта на Украине «по сути, является капитуляцией России».

«И это довольно необычно, потому что Россия начала войну, чтобы предотвратить экспансию НАТО на Украину, а затем, после долгих страданий, Россия фактически выиграла войну. Однако европейцы считают разумным требовать, чтобы мирное соглашение в конце победы России состояло в том, что НАТО закрепляется на Украине», - констатировал он.

Эксперт уверен, что такой мирный план не имеет никакого смысла, так как «обычно условия диктует победившая сторона».