Президент США Дональд Трамп не вникал в детали разработанного его администрацией мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Вы ему говорите: "я попробую заключить сделку". А он отвечает: "отлично, посмотрим, что получится сделать". Вот уровень его погруженности в вопрос», — рассказал американский чиновник на условиях анонимности.

При этом собеседник издания также охарактеризовал общую атмосферу вокруг усилий по урегулированию конфликта в Белом доме как хаотичную.

«Даже разные части Белого дома не знают, что происходит. Это стыд», — подчеркнул он.

Ранее источники Bloomberg в Белом доме рассказали, что администрация американского лидера Дональда Трампа давит на украинское руководство ради заключения скорейшего мира с Россией.