На Украине следующий шаг США по урегулированию конфликта описали словами «кнут и пряник»

После согласования плана США по урегулированию конфликта на Украине с Киевом и Брюсселем, Вашингтон начнет убеждать Москву принять его. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Как отметили журналисты, перед этим США еще должны согласовать финальные пункты соглашения с украинской стороной, а также договориться со странами Европейского союза (ЕС) по тем пунктам, которые касаются непосредственно их.

«Дальнейший "путь" мирного плана (...) должен выглядеть так: если в ближайшее время Украина сможет согласовать с США финальные пункты, а США — с европейскими партнерами те положения, которые касаются их непосредственно, то дальше американские переговорщики с этим согласованным планом поедут по той же схеме — "кнутом и пряником" — убеждать Россию», — говорится в тексте статьи.

При этом издание отмечает, что переговоры складываются максимально выгодными для Москвы.

Ранее стало известно, что американские военные предупредили Киев о скорой потере Донбасса. По их словам, ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, а при сокращении военной помощи от Вашингтона потеря Донбасса Украиной может произойти еще быстрее.