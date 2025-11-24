В офисе Зеленского обвинили антикоррупционные органы в работе на США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отдал распоряжение правоохранительным органам подготовить уголовное дело в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники в украинских силовых структурах.

Согласно полученной информации, в конце первой недели после начала антикоррупционной операции "Мидас" Владимир Зеленский провел встречу с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины и САП. Однако "разговор не пошел", и после этой неудачи Ермак поручил силовикам начать подготовку обвинительных материалов против Клименко.

Издание также отмечает, что окружение Зеленского начало обвинять антикоррупционные органы в работе в интересах США, а не России. По мнению представителей офиса президента, американское давление направлено на принуждение Украины к подписанию "невыгодного мирного соглашения".

Операция "Мидас", начатая 10 ноября, раскрыла масштабную коррупционную схему в энергетической отрасли Украины с участием бизнесмена Тимура Миндича, считающегося "кошельком" Зеленского, и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. Обнародованные записи разговоров содержат обсуждения коррупционных схем на сумму не менее $100 млн.