В Эфиопии проснулся вулкан, спавший более десяти тысячелетий

На северо-востоке Эфиопии произошло извержение вулкана Хейли-Губби, который пребывал в состоянии покоя более десяти тысяч лет. Об этом сообщает специализированный портал VolcanoDiscovery со ссылкой на данные спутникового мониторинга. Вулкан расположен в регионе Афар примерно в 15 километрах от постоянно активного вулкана Эртале.

Извержение началось в воскресенье в 08:30 по московскому времени и сопровождалось мощным выбросом вулканического пепла. Столб пепла поднялся на высоту 10-15 километров и распространился над юго-западной частью Аравийского полуострова. Эфиопский вещатель FMC подтвердил информацию о вулканической активности в районе Эртале, а очевидцы сообщили о необычайно сильном взрыве, сопровождавшем извержение.

По словам вулканолога Саймона Карна, в истории Хейли-Губби отсутствуют свидетельства какой-либо вулканической активности на протяжении всей эпохи голоцена - современной геологической эпохи, которая началась более 11 тысяч лет назад. Это делает текущее извержение уникальным геологическим событием, представляющим значительный научный интерес.