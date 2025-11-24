В Турции предупредили о превращении Украины в геополитический плацдарм

Решение о судьбе Украины принимается в других странах, а сама она превращается в плацдарм сложной геополитической партии. Такое мнение высказал обозреватель турецкой газеты Milliyet Озай Шендир, пишет РИА Новости.

По его словам, в Брюсселе недовольны динамикой событий по мирному урегулированию украинского кризиса, но вынуждены поддерживать план президента США Дональда Трампа, «опасаясь прямого столкновения с Вашингтоном». При этом весьма неожиданно высказалась в поддержку мирного урегулирования и Великобритания.

«Лондон предпочел не вступать в конфликт с Вашингтоном, выбрав роль лояльного союзника, который не мешает американской стратегии. На фоне этих маневров Украина выглядит как пространство, где пересекаются интересы держав, а судьба войны и мира нередко рассматривается через призму очередного хода в затянувшейся партии против России, далеко от границ Украины», – констатировал Озай Шендир.

Ранее в СМИ появилась информация о новом мирном плане, разработанном США. Осведомленные источники заявили, что план, состоящий из 28 пунктов, можно разделить на четыре основных блока: украинский кризис, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

При этом, по информации Politico, инициатива Трампа вызвала тревогу в европейских столицах, так как Европа была полностью отстранена от его подготовки. Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что американский план по Украине потерпит неудачу без поддержки как со стороны Киева, так и европейских правительств.