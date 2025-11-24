Президент Финляндии приветствовал прогресс в переговорах США и Украины

На переговорах, состоявшихся 23 ноября в Женеве между Украиной и США, были сделаны шаги к достижению справедливого и прочного мира. Об этом в соцсети Х заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Политик приветствовал прогресс в мирном урегулировании, но отметил, что еще остаются нерешенные вопросы. «Очевидно, что решения по этим вопросам принимают Европа и НАТО», — добавил он.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что переговоры между американской и украинской делегациями в Женеве по корректировке мирного плана США оказались успешными для европейской стороны. По его словам, все вопросы, касающиеся Европы, включая вопросы, касающиеся НАТО, были исключены из американского плана.

При этом немецкий министр подчеркнул, что никакие договоренности не должны заключаться «над головами» европейцев и украинцев.

Также издание «РБК-Украина» со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных Киеву пунктов мирного плана Вашингтона.