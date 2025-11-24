Вашингтон и Киев согласовали большинство пунктов американского плана

Делегации США и Украины на встрече в Женеве 23 ноября согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования, состоящего из 28 пунктов, утверждает агентство РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

В частности, по данным агентства, согласованы пункты о численности ВСУ и формате обмена пленными, а также положения о Запорожской АЭС. Новые формулировки этих пунктов издание не приводит.

Несколько пунктов оставлены для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в том числе об отказе Украины от части территорий и закрепление в Конституции Украины отказа от вступления в НАТО. Дата встречи Трампа и Зеленского для согласования оставшихся пунктов плана не определена, хотя предварительно планируется, что она пройдет на этой или следующей неделе.