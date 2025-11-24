В последние дни одним из ньюсмейкеров стал новый американский спецпредставитель по украинскому кризиса Дэн Дрисколл, которого именуют бывшим "специалистом Трампа по беспилотникам" и маловероятной кандидатурой для мирного соглашения с Украиной.

Мало что в резюме Дэна Дрисколла – как в прошлом, так и в настоящем – говорит о том, что он обладает достаточной квалификацией, чтобы понимать зачастую мучительную и кровавую историю отношений между Россией и Украиной, говорится в аналитическом материале The Guardian.

Бывший инвестиционный банкир со степенью в области делового администрирования, нынешний министр сухопутных войск США, занимающий видную роль в администрации Трампа, возможно, является главной визитной карточкой дружбы с нынешним вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которая началась, когда они вместе учились на юридическом факультете Йельского университета (признан в России нежелательной организацией – «МК»).

На этом фоне Дрисколл теперь оказывается в маловероятной роли американского посредника между Киевом и Москвой, поскольку Дональд Трамп стремится выполнить свое обещание положить конец почти четырехлетнему конфликту между двумя странами, что он когда-то обещал сделать в “первый день” своего президентства.

Действительно, именно незнание Дрисколлом глубинных проблем может сделать его подходящим для роли, которую Трамп назначил ему на прошлой неделе в качестве посредника между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, отмечает The Guardian.

Ранее считавшийся “специалистом по беспилотникам” из-за своего интереса к новейшим технологиям, главнокомандующий сухопутными войсками, которому еще не исполнилось 40 лет, в четверг представил Зеленскому мирный план Белого дома из 28 пунктов, который украинцы и их европейские хозяева осудили как “капитуляцию”.

Ожидается, что на этой неделе он отправится в Россию, чтобы обсудить план с Кремлем, а также побеседует с европейскими союзниками США по НАТО – деликатная задача, учитывая пропасть, образовавшуюся между Европой и администрацией Трампа, полагает The Guardian.

Миссия Дрисколла как носителя плохих новостей для Зеленского, похоже, согласуется с позицией его друга Вэнса, который, как известно, ругал украинского лидера за недостаточную благодарность за помощь США во время бурного визита киевского гастролера в Белый дом в феврале прошлого года. Его новообретенная известность также совпала с отставкой официального представителя Трампа в Украине Кита Келлога, который, как считается, в целом симпатизирует Киеву, но, как ожидается, уйдет в отставку в ближайшие недели.

Это также контрастирует с ухудшающимся политическим положением министра обороны – или “военного министра” - Пита Хегсета, которого, по–видимому, сочли неподходящим для выполнения столь деликатной задачи после ряда споров и негативных заголовков в прессе, пишет The Guardian.

“Хегсету не очень доверяют в том, что он может донести эти идеи до ключевых лидеров, - сказал Politico источник, знакомый с динамикой администрации. - Дэну больше доверяют в том, что он может сделать это прямо сейчас”.

Несмотря на то, что Дрисколл, возможно, и является новичком в дипломатии, его сторонники утверждают, что его возвышение связано не только с бездействием других. Говорят, что с момента приведения к присяге 25 февраля он произвел впечатление на инсайдеров Белого дома как один из самых умелых исполнителей в администрации.

Как министру сухопутных войск, ему поручена малопривлекательная работа по управлению бюджетом и надзору за более чем 1 миллионом людей, состоящих на действительной службе, национальной гвардии и солдатами запаса, а также примерно 265 000 гражданских служащих.Он принимал участие в скандальном развертывании Трампом подразделений национальной гвардии в городах США для поддержания правопорядка, и эта роль заставляла его регулярно посещать Белый дом.

Также укреплению его внутренней репутации способствовало то, что с апреля он занял дополнительную должность исполняющего обязанности директора Бюро по борьбе с алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, сменив директора ФБР Кэша Пателя, который также занимал этот пост на временной основе.

Сын бывшего солдата, служившего пехотинцем во Вьетнаме, Дрисколл прослужил в армии США более трех лет, включая девятимесячную командировку в Ирак в 2009 году. Его служба была отмечена несколькими военными наградами, в том числе наградной медалью армии. Позже он работал стажером в сенатском комитете по делам ветеранов, а затем перешел на работу в инвестиционный банк в Шарлотте, штат Северная Каролина, дослужившись до должности главного операционного директора.

Хотя ничто из этого не говорит о том, что он должен выполнять непривычную дипломатическую работу на Украине, Дрисколл сделал комплиментарные замечания в адрес этой страны, а именно по поводу технологии беспилотных летательных аппаратов, которую он стремился приобрести в качестве министра сухопутных войск и которая была первоначальной целью его запланированной поездки в Киев ранее. Трамп расширил сферу его компетенции.

Беседуя с журналистами в Пентагоне в этом месяце, он высоко оценил способность Украины импровизировать и массово производить эффективные беспилотники, поставив это в пример оборонной промышленности США.

“Когда вы смотрите на Украину, они не воспринимают текущую версию событий как достаточную, и они перестраиваются и придумывают все, что им нужно сделать, чтобы достичь нужного им результата, - сказал он. – Для достижения такого результата не существует правил, и они просто добиваются своего”.

Комментарии прозвучали на фоне попыток США и Украины достичь соглашения об обмене технологиями беспилотных летательных аппаратов и автономных боеприпасов. США поставили перед собой цель закупить 1 млн беспилотных летательных аппаратов в течение следующих двух-трех лет - цифра, превышающая производственные мощности американских оборонных подрядчиков.