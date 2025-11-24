В Европе оценили итоги переговоров США и Украины по мирному плану

Переговоры между американской и украинской делегациями в Женеве по корректировке мирного плана США оказались успешными для европейской стороны. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, передает Reuters.

«Все вопросы, касающиеся Европы, включая вопросы, касающиеся НАТО, были исключены из этого плана — это решающий успех, которого мы добились вчера», — сказал дипломат.

При этом немецкий министр подчеркнул, что никакие договоренности не должны заключаться «над головами» европейцев и украинцев.

Ранее издание «РБК-Украина» со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных Киеву пунктов мирного плана Вашингтона.