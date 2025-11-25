В пяти областях Украины часть потребителей остались без света

Часть потребителей в пяти областях Украины остались без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минэнерго Украины.

По данным ведомства, обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

Также введены аварийные графики в Киеве, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В остальных регионах применяются плановые почасовые графики отключений.

По информации Минэнерго, в ночь на 25 ноября вновь были повреждены объекты энергетической инфраструктуры Украины в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

24 ноября национальная компания "Укрэнерго" предупреждала о введении 25 ноября графиков почасовых отключений для всех регионов страны из-за массовых повреждений генерирующей и распределяющей инфраструктуры. Однако утром от местных областных энергокомпаний стали поступать сообщения о применении аварийных отключений.

В начале ноября власти Украины заявили об очередном повреждении энергетической инфраструктуры. С тех пор неоднократно поступала информация о новых взрывах на энергообъектах. По информации Минэнерго, повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины, их производительность значительно снижена. Из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры в стране ежедневно вводят графики отключения света.

Электричества может не быть по 8-16 часов в сутки. Как отмечал глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, эти графики могут сохраняться в течение всей зимы.