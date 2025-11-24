На Украине заявили о корректировке неудобных Киеву пунктов мирного плана США

Украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных Киеву пунктов мирного плана Вашингтона. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает издание «РБК-Украина».

«В Женеве делегациям удалось согласовать большинство норм плана США, а значительную часть из спорных — скорректировать», — говорится в публикации.

Отмечается, что, в частности, Киеву удалось согласовать с американской делегацией позиции по вопросам численности Вооруженных сил Украины и контроля над Запорожской атомной электростанцией, формату обмена пленными и возвращения осужденных.

Стала известна цель возможного визита Зеленского в США

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская и украинская делегации работают над тем, чтобы скорректировать мирный план по Украине и достичь того, чтобы лидеры двух стран одобрили эти изменения. Он отметил, что российская сторона не задействована в этом процессе, поскольку Вашингтону известно о приоритетах Москвы в вопросе урегулирования украинского кризиса.