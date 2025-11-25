В США заявили о переговорах с Россией и Украиной

Представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Левитт уточнила, что США обсуждают завершение кризиса и с Россией, и с Украиной.

«Мы ведем переговоры с обеими сторонами», — подчеркнула она.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб приветствовал прогресс в переговорах США и Украины. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что переговоры между американской и украинской делегациями в Женеве по корректировке мирного плана США оказались успешными для европейской стороны.