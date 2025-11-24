Трамп опубликовал изображение себя на троне

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение, сгенерированное искусственным интеллектом. На картинке президент США изображен сидящим на троне.

Глава Белого дома выложил на своей странице скриншот публикации пользователя из соцсети X (бывший Twitter, заблокирована на территории РФ).

Как пишет Daily Beast, опубликованные Трампом изображения были созданы пользователем под ником Spiritual Streetfighter.

Издание отмечает, что предыдущие работы этого пользователя с использованием ИИ также были опубликованы Трампом.

На одном из этих изображений лидер США сидит в золотых доспехах на огромном троне. У его ног можно увидеть двух мужчин и одну женщину.

© соцсети

При этом сам Трамп выглядит на изображении больше остальных.