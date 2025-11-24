Что произошло в мире 24 ноября: расстрел востоковедов и взрыв автобуса в Тунисе

24 ноября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — расстрел востоковедов и взрыв автобуса в Тунисе. Подробности — в материале «Рамблера».

Расстрел востоковедов

24 ноября 1937 года в Ленинграде расстреляли 12 востоковедов, обвинив их в шпионаже. Преследование началось в 1930-х, первой жертвой стал индолог Александр Мерварт. Среди арестованных были специалисты по японскому языку, лингвисты, историки и преподаватели. Имена погибших стали известны в 1997 году, среди них: Борис Васильев, Павел Воробьев, Дмитрий Жуков, Мори Миноро, Николай Невский и его жена Исоко, Гильда-Мария Ильвес и другие. Многие востоковеды жили в доме на ул. Блохина, 17. В 1937 году арестовали Николая Невского, а за 1937–1938 годы — 17 жителей дома. Аресты продолжались до 1939 года, а единичные — до 1950-х. Историки назвали произошедшее катастрофой: было уничтожено молодое поколение востоковедов, что прервало научную преемственность. Некоторые убитые реабилитированы в 1950-х.

Взрыв автобуса в Тунисе

24 ноября 2015 года в Тунисе на главной улице столицы случился теракт. В результате взрыва автобуса, перевозившего охранников президента, погибли 13 человек, включая террориста-смертника. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Личность нападавшего была установлена как Хусем Аль-Абдели (фр. Houssem Abdelli, Уссем Абделли), который также погиб в ходе атаки.

Прохождение Венеры по диску Солнца

24 ноября 1639 года Джереми Хоррокс впервые наблюдал прохождение Венеры по солнечному диску. Венера, находясь между Солнцем и Землей, закрывает крошечную часть диска, создавая маленькое черное пятнышко. Это явление позволяет вычислять расстояние от Земли до Солнца методом параллакса. Прохождения Венеры повторяются каждые 243 года: два в декабре с разницей 8 лет, затем 121,5 года, два в июне с разницей 8 лет и 105,5 года. Наблюдать явление безопасно, но требуется защита глаз. Древние греки, египтяне, вавилоняне и китайцы знали о Венере, но не зафиксировали ее прохождений. Венера была важна для майя, которые называли ее Нох Эк или Шуш Эк и связывали с богом Кукульканом. Несмотря на точные знания о ее траектории, майя не упоминают о прохождениях.

Официальное учреждение Совета министров

24 ноября 1861 года в России был учрежден Совет министров. Он начал работать в 1857 году как совещательный орган по общегосударственным вопросам. В его состав входили министры, главноуправляющие, председатель Государственного совета и Комитета министров. Заседания проходили редко, а в 1882 году прекратились. В 1905 году Николай II возобновил деятельность Совета министров, сделав его высшим государственным органом. Первым председателем стал Сергей Витте. В ходе Февральской революции Совет министров прекратил работу, его функции перешли к Временному правительству.

Начало битвы при Чаттануге

24 ноября 1863 года началась битва при Чаттануге, одно из важнейших сражений Гражданской войны США. Корпус Шермана, пройдя север для дезинформации, переправился через Теннесси и атаковал северную оконечность позиций южан на Миссионерском хребте. Конфедераты отступили почти без сопротивления. Генерал Иван Васильевич Турчанинов (Джон Бэйзил Турчин), эмигрировавший из России, командовал атакой на хребет.