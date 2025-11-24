«На кусочки»: на Западе рассказали о тяжелом ударе по Зеленскому

Рейтинг Владимира Зеленского резко снизился на фоне коррупционного скандала с участием людей из его ближайшего окружения. Об этом в своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«На Украине его популярность сейчас полностью разлетелась на кусочки», — пояснил он.

Ранее на Украине разразился коррупционный скандал. 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение семи участникам преступной схемы в энергетике. По данным следствия, из бюджета была похищена сумма, эквивалентная ста миллионам долларов. В материалах фигуранты обозначены как «Карлсон», «Али-баба», «Министр энергетики», «Профессор», «Рокет» и «Тенор». При этом в бюро не раскрыли, кто скрывается за прозвищами.

В деле оказался замешан близкий друг Владимира Зеленского Тимур Миндич, а также несколько министров. На фоне скандала Киевом были введены санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Глава Минюста и министр энергетики ушли в отставку.