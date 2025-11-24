Созданный Маском департамент эффективности расформировали

Департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавлял американский бизнесмен Илон Маск, расформировали. Об этом сообщает Reuters.

«Такого не существует», — заявил агентству директор Управления кадровой службы Скотт Купор, когда того спросили о статусе DOGE.

Подчеркивается, что это произошло за восемь месяцев до запланированного окончания срока работы в июле 2026 года.

Ранее сообщалось, что Белый дом составил список ведомств, где пройдут увольнения из-за шатдауна. Как говорят источники среди аппарата чиновников, часть агентств попали под прицел из-за проводимой ими политики разнообразия, равенства и инклюзивности. Однако ключевая причина кроется в том, что организации не соответствуют приоритетам Трампа.