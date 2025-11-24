Раскрыто давление США на Украину

Представители американских властей оказывают давление на украинское руководство ради заключения между Москвой и Киевом мирного соглашения по плану президента США Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Белом доме сообщает агентство Bloomberg.

«Американские чиновники давят на Украину, чтобы она приняла 28-пунктное предложение о прекращении войны с Россией в качестве основы для переговоров и выступила с соответствующим заявлением», — передает агентство слова двух своих собеседников.

Каковы результаты первого этапа переговоров в Женеве?