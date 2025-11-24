Макрон может объявить о введении добровольной военной службы

Президент Франции Эмманюэль Макрон может объявить 27 ноября об учреждении добровольной военной службы в стране.

Об этом в воскресенье сообщила газета Le Figaro.

"Этот проект изучается уже несколько месяцев в контексте безопасности в мире, сопряженной с неопределенностью и растущей напряженностью", - заявил он на полях саммита Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге.

Как пишет газета, решение разрабатывается уже несколько месяцев. Официального подтверждения о том, что введение добровольной службы будет объявлено 27 ноября, еще нет.

Министерство вооруженных сил Франции в ответ на запрос агентства AFP отказалось комментировать подробности касательно продолжительности и стоимости возможной программы, а также количества ее участников.

По данным источников газеты, рассматривается набор от 10 тыс. до 50 тыс. человек в год. Как сообщают французские СМИ, такая служба может продлиться до 10 месяцев, а оплата будет в размере нескольких сотен евро.