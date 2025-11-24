Пока вы спали: позиция Украины по мирному плану Трампа и нововведения на дорогах

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Европа готовится к тому, что США лишат Украину поддержки

Европа готовится к тому, что США могут отказаться от поддержки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Источники отмечают, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность прекращения помощи Киеву из-за разочарования.

В американских кругах продолжаются обсуждения и возможных дипломатических шагов, которые могут повлиять на текущую поддержку Украины.

ВСУ экстренно перебрасывают резервы для удержания позиций в Волчанске

Командование ВСУ срочно отправляет дополнительные силы для удержания позиций в Волчанске, как отмечают российские силовые структуры. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в район Вильча переброшены 225-й отдельный штурмовой полк и 48-й разведбатальон, а офицеры 57-й бригады вынуждены срочно эвакуироваться и переносить управление в более безопасные зоны.

В результате ситуация в регионе ухудшается: подразделения ВСУ в Волчанске отступают, сдаются в плен и маскируются под гражданских.

Украина подтвердила, что проект плана урегулирования отвечает ее интересам

Представители украинской делегации на переговорах в Женеве подтвердили американским коллегам, что новая редакция плана урегулирования соответствует их национальным интересам. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении Белого дома отмечается, что Киев считает, что предложенные изменения обеспечивают безопасность и долгосрочное развитие страны, а также учитывают их основные опасения по гарантиям, суверенитету и инфраструктуре.

В то же время, западные страны проявляют обеспокоенность и требуют доработки проекта, включающего уступки в территориальных вопросах и изменение статуса некоторых регионов, что вызывает разногласия в международных кругах.

Диверсанты ВСУ перестреляли друг друга при попытке попасть в Купянск

В районе Купянска две украинские диверсионные группы по ошибке стреляли друг в друга во время попытки проникнуть в город. Об этом сообщает ТАСС.

В результате столкновения у противника оказалось пятеро убитых и трое раненых, а их планы включали не только уничтожение российских сил, но и установку украинских флагов для демонстрации контроля над городом.

Причиной провала названо отсутствие координации между подразделениями, спешка и неподготовленное командование личным составом.

Водителям рассказали о нововведениях по дорожным знакам с 2026 года

Новые правила использования дорожных знаков начнут действовать в России с 1 января 2026 года, связаны они с обновлением двух ключевых стандартов ГОСТ. Об этом сообщает ТАСС.

Среди главных изменений — возможность дублирования ограничения скорости на дорогах с одной полосой в местах с высоким уровнем аварийности для снижения риска ДТП.

Также в населённых пунктах отменят необходимость установки знака "Искусственная неровность" при наличии нового знака с рекомендуемой скоростью.

Кроме того, обновленные стандарты требуют более ответственного изготовления и монтажа знаков, что должно повысить общую безопасность на дорогах.