Глава МИД Швейцарии Кассис намерен посетить Москву в феврале

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцо Кассис намерен посетить Москву и Киев в феврале в рамках председательства его страны в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщило издание Temps, передает РИА Новости. О соответствующих планах Кассиса 57 государств-членов были уведомлены на встрече министров в Вене в конце сентября.

"Федеральный советник хочет поговорить с россиянами и намерен сделать все возможное, чтобы посетить Москву", - говорится в материале.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры со своим швейцарским коллегой. В российском МИД рассказали, что в ходе обсуждения вопросов деятельности ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в Организации были подробно изложены оценки РФ "причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества".

Кроме того, они обсудили отдельные актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование российско-украинского конфликта.