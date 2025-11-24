Чувствующая приближение смерти Кейт Миддлтон решилась на отчаянный шаг

Весной 2024 года Кейт Миддлтон на весь мир объявила, что у нее рак. Принцесса рассказала, что проходит химиотерапию. Но не уточнила при этом, с каким именно онкологическим заболеванием она столкнулась.

В 2025 году дворец сообщил, что лечение прошло успешно, Кэтрин победила недуг. Жена принца Уильяма стала появляться на людях как работающий член британской королевской семьи, все чаще она участвовала в мероприятиях. Но летом Кейт снова стало хуже. В конце октября поползли слухи, что принцессе установили стому.

На фоне этих новостей один из приближенных принца Уильяма рассказал изданию RadarOnline, что Кэтрин уговаривает мужа простить принца Гарри и позволить брату вернуться в Британию. В этом невестку поддерживает Карл III.

"Кейт, в какой-то момент борьбы с раком, почувствовала, что смерть рядом. Это перевернуло отношение принцессы ко всему происходящему. Сама она простила Гарри и Меган за все то зло, что они причинили, а теперь пытается помирить Сассекских с Уильямом", — сообщил инсайдер.

Принц Уэльский считает, что монархия и без того в трудном положении, если Гарри и Меган вернутся, не исключено, что они просто устроят новый скандал ради наживы. "Он дал понять, что не одобряет, насколько легкомысленным был Карл III с Гарри и Меган", — сказал инсайдер, добавив, что Уильям все еще планирует лишить их титулов, как только займет трон.

Но король и принцесса Кейт, оба поменявшие взгляды на жизнь из-за борьбы с раком, настаивают на том, чтобы упрямый Уильям закопал топор войны.

"Он противостоит жене и отцу, которые говорят ему в недвусмысленных выражениях, что пришло время для мира. Кейт, похоже, решилась на отчаянный шаг в своем стремлении примирить братьев", — поделился информатор издания.