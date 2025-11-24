США против проведения трехсторонней встречи с Европой и Украиной

Соединённые Штаты в настоящее время блокируют проведение трёхсторонней встречи с участием представителей Европы и Украины в рамках обсуждения урегулирования конфликта.

© Московский Комсомолец

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, Вашингтон возражает против формата совместных переговоров, отдавая предпочтение двусторонним консультациям.

Напомним, что согласно информации газеты Financial Times, европейские страны активно готовятся к потенциальному прекращению американской поддержки Украины.

Ранее в США заявили о безвыходной ситуации Зеленского.